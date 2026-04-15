Авито: мебель "с рук" — хороший способ сэкономить для 60% самарцев Авито: 60% жителей ПФО регулярно тратят деньги на хобби и увлечения ВТБ: в первом квартале рынок сбережений вырос почти на 500 млрд рублей НОВИКОМ утвердил стратегию развития до 2036 года Сайт ОТП Банка признан "Золотым"

Большинство жителей Самары (62%) готовы покупать мебель "с рук", и чаще это молодежь 18–24 лет (73%). Для каждого пятого (21%) это лучший способ сэкономить без потери качества. 20% на ресейл-рынке охотятся за уникальными винтажными или дизайнерскими моделями, а для 15% это выбор в пользу экологии и осознанного потребления. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда они обновляют мебель, где ее ищут и что собираются купить в этом году.

Почему обновляют и где покупают мебель

В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Еще 62% покупают мебель, когда затевают ремонт, а 37% — когда появляется новая функциональная потребность, например, обустроить детскую комнату или уголок для питомца. Спонтанные покупки, просто потому что понравилась вещь, позволяют себе 20% опрошенных — и чаще это молодежь 18–34 лет.

Что собираются приобрести и сколько потратить

Купить какую-либо мебель в этом году планируют 75% респондентов. В основном заменить или докупить собираются диваны или кресла (32%). 35% — предметы для хранения и декор, 29% — мебель для спальни и 24% — для кухни и столовой.

Всего на "мебельные" расходы в этом году опрошенные в среднем закладывают 46 000 рублей. 22% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, 15% — в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 16% готовы потратить от 30 000 до 50 000, 13% — от 50 000 до 100 000. Больше этих сумм собираются потратить 8%.

Влияние рекламы

При этом 72% респондентов при выборе мебели обращают внимание и на рекламные предложения. Чаще всего респонденты обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и платформах электронной коммерции (46%), на ТВ (41%) и в онлайн-магазинах мебели (28%).

"Тот самый стул"

Также аналитики Авито узнали у опрошенных, есть ли у них дома "тот самый стул", на котором висит одежда. Оказалось, что роль вешалки часто выполняет стул у 63% опрошенных. Для 27% это главный предмет мебели в доме. При этом еще 26% используют для этого другую мебель и тоже не сразу возвращают одежду в шкаф.

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

