Самарская область присоединилась к акции "Огненные картины войны"

В столице 63-го региона в память о защитниках Родины зажгли более пяти тысяч свечей.

"Для изображения на Огненной картине в Самаре выбран Монумент Славы, ставший символом нашего города, и, конечно, легендарный самолет Ил-2. 10 декабря 1941 года был проведен испытательный полет первого созданного в Куйбышеве штурмовика Ил-2. Всего за годы войны их было выпущено более 36 тысяч, 80% штурмовиков изготавливались именно на Куйбышевских авиационных заводах. Именно ИЛ-2 был самым массовым самолетом в истории мировой авиации", — рассказали организаторы акции.

Самарская "Огненная картина войны" взяла свое начало в священном пламени Вечного огня. Во время акции "Свеча Памяти" Сергей Андриянов — исполнительный директор СамРО ВОД "Волонтеры Победы", председатель регионального совета сторонников "Единой России" торжественно передал огонь представителям молодежных организаций.

Собравшиеся вместе с почетными гостями возложили цветы и лампады к горельефу "Скорбящей Матери-Родине", почтили память героев минутой молчания.

Вместе с Волонтерами Победы "Огненную картину войны" зажгли члены правительства Самарской области и депутаты фракции "Единая Россия", участники СВО и ветераны боевых действий, участники СВО, представители Областного совета ветеранов, активисты "Молодой Гвардии Единой России", Движения Первых, юнармейцы, представители поискового движения, бойцы студенческих отрядов, молодежных структур региона и работающая молодежь, а также неравнодушные жители Самарской губернии.

Участников приветствовали министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, Герой Российской Федерации, помощник Губернатора Самарской области по вопросам обеспечения безопасности региона, победитель предварительного голосования "Единой России" Денис Портнягин и другие.

"Это память о наших предках, которые отдали самое ценное — свои жизни", — подчеркнул Герой РФ, помощник губернатора Самарской области Денис Портнягин.

В День памяти и скорби к жителям Самарской области обратился глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев.

"22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для нашего народа, а также немеркнущим символом бессмертного подвига, стойкости, мужества и патриотизма советских людей. Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. Наш исторический опыт учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Сегодня наши защитники Отечества, герои специальной военной операции, продолжая дело, начатое солдатами Великой Победы, вновь сражаются с нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и в ряде западных стран.Уверен, несмотря на все попытки недругов исказить нашу историю, посеять рознь среди народов России, мы отстоим правду, свободу и мир на родной земле, сохраним и укрепим наше бесценное достояние — народное единство", — отметил Вячеслав Федорищев, секретарь реготделения "Единой России".