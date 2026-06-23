Центр "Мой бизнес" запустил единую платформу для развития креативных индустрий Самарской области

Региональный центр "Мой бизнес" представил #НАКРЕАТИВЕ63 — новый ресурс, созданный для поддержки и объединения всех, кто работает в креативных индустриях или интересуется ими. Эта открытая площадка для взаимодействия и развития креативного сообщества Самарской области.
"Креативные индустрии сегодня становятся одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики: темпы роста сектора на 8,6% превышают динамику традиционных отраслей, — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы видим растущий интерес предпринимателей к запуску проектов в этой сфере, и наша задача — создавать для них понятную, доступную и эффективную инфраструктуру поддержки. Новый ресурс поможет креативному сообществу региона быть в курсе возможностей, находить единомышленников и уверенно развивать свои инициативы".
Присоединиться к креативному сообществу региона можно в VK и MAX.
На ресурсе собраны региональные и федеральные меры поддержки, подборки конкурсов, грантов и событий, а также авторские материалы от экспертов и примеры развития креативных проектов Самарской области. Здесь участники креативной сферы смогут быстрее находить актуальную информацию, обмениваться опытом и находить точки роста для своих проектов.
Развитие предпринимательской инициативы, в том числе в креативном секторе, является частью реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В Самарской области представители креативного сектора могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах "Мой бизнес". Для них доступны льготные микрозаймы и гранты, образовательные программы, участие в выставках и ярмарках, содействие в сертификации продукции и другие инструменты государственной поддержки.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.