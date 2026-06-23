На Московском шоссе начали укладку асфальта

В Самаре на Московском шоссе стартовали работы по укладке нового покрытия. Специалисты уже уложили 2,3 тыс. кв. м асфальтобетона марки ЩМА-16 на участке от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.

Напомним, фрезерование старого покрытия началось ночью 8 июня и продолжается параллельно с укладкой. Остался участок от ул. Луначарского до ул. XXII Партсъезда — здесь работы еще предстоят.

Всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" приводят в порядок 7,8 км Московского шоссе — от ул. Мичурина до проспекта Кирова. Работы идут ночью, с 21:00 до 7:00.