На Московском шоссе начали укладку асфальта

В Самаре на Московском шоссе стартовали работы по укладке нового покрытия. Специалисты уже уложили 2,3 тыс. кв. м асфальтобетона марки ЩМА-16 на участке от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.
Напомним, фрезерование старого покрытия началось ночью 8 июня и продолжается параллельно с укладкой. Остался участок от ул. Луначарского до ул. XXII Партсъезда — здесь работы еще предстоят.
Всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" приводят в порядок 7,8 км Московского шоссе — от ул. Мичурина до проспекта Кирова. Работы идут ночью, с 21:00 до 7:00.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?