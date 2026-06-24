"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

Более половины жителей России участвуют в благотворительных программах или же желают к ним примкнуть, но зачастую не знают, как это сделать. НСКВ помогает решать данную задачу, развивая корпоративное волонтерство и обеспечивая коммуникацию между его участниками. Как меняется концепция добровольчества в России? Каким образом можно изменить предвзятое отношение общества к волонтерам и вовлечь в движение еще больше жителей? Эти и другие вопросы обсудили в Самаре участники круглого стола "Корпоративное волонтерство в Самарской области: от инициативы к интеграции".

Расширение границ

Мероприятие приурочено ко Дню корпоративного волонтера, который в России отметят 17 июля. Председатель НСКВ в Самарской, Челябинской, Свердловской областях и в Пермском крае Анастасия Беленкова подчеркнула, что интерес компаний к системному развитию добровольчества в партнерстве с другими представителями бизнеса, НКО и органами власти динамично растет. Совет помогает выстраивать эту коммуникацию для решения конкретных социальных задач в Самарской области и в стране в целом.

"Сегодня региональные представительства НСКВ являются движущей силой корпоративного волонтерства в России и переживает серьезную трансформацию, в хорошем смысле этого слова. Мы проводим не разовые мероприятия, а выстраиваем целостную систему, благодаря чему к нам присоединяются всё новые и новые участники", — рассказала Анастасия Беленкова.

По ее словам, существенное внимание этой теме уделяет и государство. В частности, понятие "корпоративное волонтерство" закрепили в Трудовом кодексе РФ. Теперь работодатели могут включать меры поддержки добровольческой и благотворительной деятельности сотрудников в коллективные договоры. Предусмотрели развитие этого направления и в "Концепции содействия развитию добровольчества до 2030 года", и в Стандарте общественного капитала бизнеса, которые утверждены правительством РФ.

"В этой связи развивается федеральный тренд "Вовлеченность 360", — отметила Анастасия Беленкова. — Безусловно, вовлеченность сотрудников в корпоративное волонтерство начинается внутри компании. Однако границы расширяются до взаимодействия с местными сообществами, органами власти и компаниями-партнерами. Меняется и отношение россиян к волонтерству. Это уже не звучит как что-то новое, а становится нормой бытия. Мы видим роль НСКВ в том, чтобы вовлекать всех желающих в волонтерское движение и помогать с выбором благотворительных направлений и благотворительных организаций, в деятельности которых добровольцы хотели бы принять участие".

Новая культура волонтерства

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, выступая перед участниками круглого стола, отметил, что импульс развитию добровольчества в России дала подготовка Олимпийских игр в Сочи, но в целом добрые дела — в культурном коде и образе жизни многонационального народа России:

"Это один из объединяющих факторов жителей нашей страны. Мы помогаем соседям, старшим, да и всем, кто нуждается в помощи, и по сути, это тоже волонтерство. Однако большинство наших жителей не идентифицируют себя как часть этого сообщества. Для них это норма поведения, норма жизни".

По мнению Владимира Усова, развитие корпоративного волонтерства и таких каналов коммуникации, как НСКВ, поможет жителям реализовать свой внутренний запрос на добрые дела. Однако работодателям важно обеспечить баланс: с одной стороны — выстроить культуру в коллективе таким образом, чтобы это не воспринималось коллегами как "отлынивание" от трудовой деятельности, с другой — не эксплуатировать добровольцев как бесплатную рабочую силу.

"Необходимо и эмоциональное поощрение. В этом году состоится традиционное вручение премии "Волжское сердце", в рамках которой мы отметим волонтеров по 20 номинациям", — добавил министр.

Объединяя коллектив

Также участники круглого стола обсудили реальные кейсы корпоративного волонтерства. В частности, координатор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Татьяна Суркова рассказала о проектах по сохранению культурного наследия:

"Началось все с нашего фестиваля в Самаре, который родился в 2015 году как крик души. Мы решили самостоятельно восстанавливать исторические здания, чтобы спасти их от сноса. Это вызвало бешеный общественный резонанс. За последние 10 лет фестиваль распространился на всю страну, и сейчас его проводят почти в 100 городах России. Причем инициатива росла изнутри. Появляются активисты, которые сами вокруг себя собирают добровольцев, реально желающих заниматься сохранением наследия".

Поддержка со стороны бизнеса, по словам Татьяны Сурковой, предполагалось изначально. Но если в первое время она выражалась в покупке строительных материалов, то теперь к деятельности фонда присоединяются и корпоративные волонтеры. Им доверяют большой фронт работ на объектах. Координатор фонда пригласила участников НСКВ к участию в проектах и проведении форума, который состоится в январе 2027 года в Нижнем Новгороде.

Представители фондов "Личное участие" и "Линия Добра "ЛИНЛАЙН" представили программы, направленные на оказание помощи в лечении и реабилитации граждан с инвалидностью, поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и пациентов детских больниц, инклюзивные проекты и экологические акции. Менеджер по связям с общественностью компании "Логика Молока" Татьяна Голуб анонсировала трансформацию социальных программ и создание школы волонтеров. Ведущий специалист по управлению персоналом Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги Анна Лековская поделилась планами РЖД по обучению добровольцев реагированию в чрезвычайных ситуациях.

В завершении мероприятия Анастасия Беленкова вручила сертификат участника НСКВ в Самарской области руководителю направления "Программы развития волонтерства" фонда Х5 "Выручаем" Анастасии Калининой. Организация вошла в совет и принимает участие в региональных благотворительных программах.

"Сейчас мы системно выстраиваем корпоративное волонтерство в компании, позиционируя его как новый спорт, как прокачку своего сердца. Это отличный инструмент для общения с коллегами вне рабочего пространства. Он стирает вертикальные иерархические ступени и объединяет коллектив. Более того, это помогает каждому человеку чувствовать, что он в этом мире делает что-то полезное для общества, планеты, друг для друга. Однако нужно говорить о своих добрых делах, давая другим людям возможность к ним присоединиться. Поэтому важно развивать качественные каналы коммуникации и партнерства, что мы и делаем в составе НСКВ", — отметила Анастасия Калинина.