16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пруд Школьный в Исаклах ждет масштабная расчистка Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне Сильный ветер, грозы и град прогнозируются 24 июня в Самарской области Самарские ученые перепрограммируют клетки для лечения онкогематологических заболеваний Администрацию Новокуйбышевска оштрафовали за отсутствие разметки на дороге

Общество

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более половины жителей России участвуют в благотворительных программах или же желают к ним примкнуть, но зачастую не знают, как это сделать. НСКВ помогает решать данную задачу, развивая корпоративное волонтерство и обеспечивая коммуникацию между его участниками. Как меняется концепция добровольчества в России? Каким образом можно изменить предвзятое отношение общества к волонтерам и вовлечь в движение еще больше жителей? Эти и другие вопросы обсудили в Самаре участники круглого стола "Корпоративное волонтерство в Самарской области: от инициативы к интеграции".

Фото: предоставлено НСКВ

Расширение границ

Мероприятие приурочено ко Дню корпоративного волонтера, который в России отметят 17 июля. Председатель НСКВ в Самарской, Челябинской, Свердловской областях и в Пермском крае Анастасия Беленкова подчеркнула, что интерес компаний к системному развитию добровольчества в партнерстве с другими представителями бизнеса, НКО и органами власти динамично растет. Совет помогает выстраивать эту коммуникацию для решения конкретных социальных задач в Самарской области и в стране в целом.

Национальный совет по корпоративному волонтерству создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. В числе целей — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик добровольчества по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 43 регионах России, объединяя более 450 участников. Среди них — промышленные предприятия, представители финансового сектора, ИТ, ритейла, сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса.

"Сегодня региональные представительства НСКВ являются движущей силой корпоративного волонтерства в России и переживает серьезную трансформацию, в хорошем смысле этого слова. Мы проводим не разовые мероприятия, а выстраиваем целостную систему, благодаря чему к нам присоединяются всё новые и новые участники", — рассказала Анастасия Беленкова.

По ее словам, существенное внимание этой теме уделяет и государство. В частности, понятие "корпоративное волонтерство" закрепили в Трудовом кодексе РФ. Теперь работодатели могут включать меры поддержки добровольческой и благотворительной деятельности сотрудников в коллективные договоры. Предусмотрели развитие этого направления и в "Концепции содействия развитию добровольчества до 2030 года", и в Стандарте общественного капитала бизнеса, которые утверждены правительством РФ.

"В этой связи развивается федеральный тренд "Вовлеченность 360", — отметила Анастасия Беленкова. — Безусловно, вовлеченность сотрудников в корпоративное волонтерство начинается внутри компании. Однако границы расширяются до взаимодействия с местными сообществами, органами власти и компаниями-партнерами. Меняется и отношение россиян к волонтерству. Это уже не звучит как что-то новое, а становится нормой бытия. Мы видим роль НСКВ в том, чтобы вовлекать всех желающих в волонтерское движение и помогать с выбором благотворительных направлений и благотворительных организаций, в деятельности которых добровольцы хотели бы принять участие".

Согласно социальному исследованию, 37% опрошенных участвовали в волонтерстве за последний год, 32% — выразили желание участвовать, но очень хотели бы помогать.

Новая культура волонтерства

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, выступая перед участниками круглого стола, отметил, что импульс развитию добровольчества в России дала подготовка Олимпийских игр в Сочи, но в целом добрые дела — в культурном коде и образе жизни многонационального народа России:

"Это один из объединяющих факторов жителей нашей страны. Мы помогаем соседям, старшим, да и всем, кто нуждается в помощи, и по сути, это тоже волонтерство. Однако большинство наших жителей не идентифицируют себя как часть этого сообщества. Для них это норма поведения, норма жизни".

По мнению Владимира Усова, развитие корпоративного волонтерства и таких каналов коммуникации, как НСКВ, поможет жителям реализовать свой внутренний запрос на добрые дела. Однако работодателям важно обеспечить баланс: с одной стороны — выстроить культуру в коллективе таким образом, чтобы это не воспринималось коллегами как "отлынивание" от трудовой деятельности, с другой — не эксплуатировать добровольцев как бесплатную рабочую силу.

"Необходимо и эмоциональное поощрение. В этом году состоится традиционное вручение премии "Волжское сердце", в рамках которой мы отметим волонтеров по 20 номинациям", — добавил министр.

Объединяя коллектив

Также участники круглого стола обсудили реальные кейсы корпоративного волонтерства. В частности, координатор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Татьяна Суркова рассказала о проектах по сохранению культурного наследия:

 

"Началось все с нашего фестиваля в Самаре, который родился в 2015 году как крик души. Мы решили самостоятельно восстанавливать исторические здания, чтобы спасти их от сноса. Это вызвало бешеный общественный резонанс. За последние 10 лет фестиваль распространился на всю страну, и сейчас его проводят почти в 100 городах России. Причем инициатива росла изнутри. Появляются активисты, которые сами вокруг себя собирают добровольцев, реально желающих заниматься сохранением наследия".

Поддержка со стороны бизнеса, по словам Татьяны Сурковой, предполагалось изначально. Но если в первое время она выражалась в покупке строительных материалов, то теперь к деятельности фонда присоединяются и корпоративные волонтеры. Им доверяют большой фронт работ на объектах. Координатор фонда пригласила участников НСКВ к участию в проектах и проведении форума, который состоится в январе 2027 года в Нижнем Новгороде.

Представители фондов "Личное участие" и "Линия Добра "ЛИНЛАЙН" представили программы, направленные на оказание помощи в лечении и реабилитации граждан с инвалидностью, поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и пациентов детских больниц, инклюзивные проекты и экологические акции. Менеджер по связям с общественностью компании "Логика Молока" Татьяна Голуб анонсировала трансформацию социальных программ и создание школы волонтеров. Ведущий специалист по управлению персоналом Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги Анна Лековская поделилась планами РЖД по обучению добровольцев реагированию в чрезвычайных ситуациях.

В завершении мероприятия Анастасия Беленкова вручила сертификат участника НСКВ в Самарской области руководителю направления "Программы развития волонтерства" фонда Х5 "Выручаем" Анастасии Калининой. Организация вошла в совет и принимает участие в региональных благотворительных программах.

"Сейчас мы системно выстраиваем корпоративное волонтерство в компании, позиционируя его как новый спорт, как прокачку своего сердца. Это отличный инструмент для общения с коллегами вне рабочего пространства. Он стирает вертикальные иерархические ступени и объединяет коллектив. Более того, это помогает каждому человеку чувствовать, что он в этом мире делает что-то полезное для общества, планеты, друг для друга. Однако нужно говорить о своих добрых делах, давая другим людям возможность к ним присоединиться. Поэтому важно развивать качественные каналы коммуникации и партнерства, что мы и делаем в составе НСКВ", — отметила Анастасия Калинина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5