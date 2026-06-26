16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Нарушений не выявлено": Bombbar ответил Роскачеству В Самаре прошла конференция "Диалог регионов" Объемы ввода жилья в Самарской области превысили 40% от планового годового показателя В центре Самары хотят построить 10-этажки: эскизы На мосту через р. Сок ограничивается движение

Экономика и бизнес

"Нарушений не выявлено": Bombbar ответил Роскачеству

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 июня в ряде СМИ и пабликах появились публикации, которые касаются качества продукции тольяттинского производителя протеиновых десертов. В частности, речь шла об исследовании Роскачества, в ходе которого была обнаружена кишечная палочка в протеиновом мороженом бренда и не заявленный в составе подсластитель в молочном коктейле. 

Фото с сайта Бомббар

В этот же день на официальном сайте завода была опубликована статья об инициированной производителем внеплановой проверке производственных линий. Образцы из тех же партий продукции были направлены в ведущие независимые аккредитованные лаборатории страны.

В частности, испытания проводились в ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН; ФБУ "Самарский ЦСМ"; Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ВНИМИ).

Как отмечают на заводе, согласно протоколам российских независимых лабораторий, нарушений микробиологических показателей в контрольных образцах продукции не выявлено.

"Обращаем внимание на официальные разъяснения самого Роскачества. Согласно публикациям ведомства, гораздо чаще причина развития микробиологии в мороженом кроется не на заводе, а в магазине — в неправильном хранении товара. В холодильных витринах все виды мороженого часто лежат вместе, без деления на отсеки. Из-за этого упаковка может деформироваться или порваться при контакте с покупателями. Если при этом температура в витрине поднялась выше -12 °C, продукт начинает подтаивать, что создаёт условия для размножения бактерий, попавших извне", — пояснил производитель в официальном комментарии.

Результаты независимых испытаний полностью опровергают и заявления о наличии немолочных жиров в продукции тольяттинского завода. 

В публикациях также отмечалось, что уровень белка, заявленный на упаковке производителя, в самом образце мороженого был ниже. Однако, как пояснили в компании, незначительные колебания уровня белка в готовом продукте допустимы по ГОСТу и обусловлены использованием натурального молочного сырья, качественные показатели которого могут естественно варьироваться от партии к партии. 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5