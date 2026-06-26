"Нарушений не выявлено": Bombbar ответил Роскачеству

25 июня в ряде СМИ и пабликах появились публикации, которые касаются качества продукции тольяттинского производителя протеиновых десертов. В частности, речь шла об исследовании Роскачества, в ходе которого была обнаружена кишечная палочка в протеиновом мороженом бренда и не заявленный в составе подсластитель в молочном коктейле.
В этот же день на официальном сайте завода была опубликована статья об инициированной производителем внеплановой проверке производственных линий. Образцы из тех же партий продукции были направлены в ведущие независимые аккредитованные лаборатории страны.
В частности, испытания проводились в ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН; ФБУ "Самарский ЦСМ"; Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ВНИМИ).
Как отмечают на заводе, согласно протоколам российских независимых лабораторий, нарушений микробиологических показателей в контрольных образцах продукции не выявлено.
"Обращаем внимание на официальные разъяснения самого Роскачества. Согласно публикациям ведомства, гораздо чаще причина развития микробиологии в мороженом кроется не на заводе, а в магазине — в неправильном хранении товара. В холодильных витринах все виды мороженого часто лежат вместе, без деления на отсеки. Из-за этого упаковка может деформироваться или порваться при контакте с покупателями. Если при этом температура в витрине поднялась выше -12 °C, продукт начинает подтаивать, что создаёт условия для размножения бактерий, попавших извне", — пояснил производитель в официальном комментарии.
Результаты независимых испытаний полностью опровергают и заявления о наличии немолочных жиров в продукции тольяттинского завода.
В публикациях также отмечалось, что уровень белка, заявленный на упаковке производителя, в самом образце мороженого был ниже. Однако, как пояснили в компании, незначительные колебания уровня белка в готовом продукте допустимы по ГОСТу и обусловлены использованием натурального молочного сырья, качественные показатели которого могут естественно варьироваться от партии к партии.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.