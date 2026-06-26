"Нарушений не выявлено": Bombbar ответил Роскачеству

25 июня в ряде СМИ и пабликах появились публикации, которые касаются качества продукции тольяттинского производителя протеиновых десертов. В частности, речь шла об исследовании Роскачества, в ходе которого была обнаружена кишечная палочка в протеиновом мороженом бренда и не заявленный в составе подсластитель в молочном коктейле.

Фото с сайта Бомббар

В этот же день на официальном сайте завода была опубликована статья об инициированной производителем внеплановой проверке производственных линий. Образцы из тех же партий продукции были направлены в ведущие независимые аккредитованные лаборатории страны.

В частности, испытания проводились в ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН; ФБУ "Самарский ЦСМ"; Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ВНИМИ).

Как отмечают на заводе, согласно протоколам российских независимых лабораторий, нарушений микробиологических показателей в контрольных образцах продукции не выявлено.

"Обращаем внимание на официальные разъяснения самого Роскачества. Согласно публикациям ведомства, гораздо чаще причина развития микробиологии в мороженом кроется не на заводе, а в магазине — в неправильном хранении товара. В холодильных витринах все виды мороженого часто лежат вместе, без деления на отсеки. Из-за этого упаковка может деформироваться или порваться при контакте с покупателями. Если при этом температура в витрине поднялась выше -12 °C, продукт начинает подтаивать, что создаёт условия для размножения бактерий, попавших извне", — пояснил производитель в официальном комментарии.

Результаты независимых испытаний полностью опровергают и заявления о наличии немолочных жиров в продукции тольяттинского завода.

В публикациях также отмечалось, что уровень белка, заявленный на упаковке производителя, в самом образце мороженого был ниже. Однако, как пояснили в компании, незначительные колебания уровня белка в готовом продукте допустимы по ГОСТу и обусловлены использованием натурального молочного сырья, качественные показатели которого могут естественно варьироваться от партии к партии.