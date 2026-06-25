В мороженом тольяттинского производителя спортпита Bombbar нашли кишечную палочку

В высокобелковом мороженом производителя спортпитания Bombbar из Тольятти специалисты Роскачества выявили кишечную палочку, пятикратное превышение уровня микроорганизмов, а также незаявленные растительные жиры и органолептические дефекты. Результаты исследования опубликованы на сайте контролирующего органа.

Исследовался продукт "Мороженое молочное "Ванильное".

"В этой продукции выявлено больше всего нарушений: превышение норм общего количества микроорганизмов в продукте и кишечная палочка; содержание белка ниже указанного в маркировке, выявлены не заявленные в составе подсластители; есть претензии к органолептическим показателям. Кроме этого, выявили незаявленные растительные жиры, то есть данный продукт можно назвать фальсификатом", — заявили в Роскачестве.

Также Роскачество изучило состав протеинового ультрапастеризованного коктейля "Клубничный джелато" от Bombbar. В нем обнаружили не заявленный в составе подсластитель цикламат натрия.