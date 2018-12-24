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Здравоохранение Общество

Областной СПИД-центр возглавила руководитель тольяттинского медучреждения

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной СПИД-центр возглавила Оксана Чернова, сообщает региональный минздрав. 22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу медучреждения нового руководителя.

Фото: http://minzdrav.samregion.ru

Ранее Чернова занимала должность руководителя центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Тольятти.

"В следующем году перед нами стоят серьезные задачи: планируется расширение и создание единой службы по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Самарской области с открытием амбулаторного подразделения в Сызрани", - сказал на встрече Ратманов.

 Ранее областной СПИД-центр возглавлял Алексей Спирин.

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