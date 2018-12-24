Областной СПИД-центр возглавила руководитель тольяттинского медучреждения

Самарский областной СПИД-центр возглавила Оксана Чернова, сообщает региональный минздрав. 22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу медучреждения нового руководителя.

Ранее Чернова занимала должность руководителя центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Тольятти.

"В следующем году перед нами стоят серьезные задачи: планируется расширение и создание единой службы по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Самарской области с открытием амбулаторного подразделения в Сызрани", - сказал на встрече Ратманов.

Ранее областной СПИД-центр возглавлял Алексей Спирин.