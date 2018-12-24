Подписка "Лицей Плюс Экзамены" поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты

Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком Лицей" предлагает оформить подписку "Лицей Плюс Экзамены", которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки - 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно "подтянуть", чтобы поступить в нужный вуз.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"