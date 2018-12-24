Подписка "Лицей Плюс Экзамены" поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты

Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком Лицей" предлагает оформить подписку "Лицей Плюс Экзамены", которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки - 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно "подтянуть", чтобы поступить в нужный вуз.
Подписка "Лицей Плюс Экзамены" —- это целый пакет образовательных интернет-сервисов, который формируется под задачи конкретного ученика:
- углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;
- онлайн-консультант - персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;
- один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;
- один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;
- повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;
- календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;
- "Мои бонусы" - бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.
Задача сервиса "Ростелеком Лицей" - сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.