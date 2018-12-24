В губернии подведены итоги конкурса "Наставник в системе образования Самарской области-2018"

19 декабря 2018 года состоялся очный этап регионального конкурса "Наставник в системе образования Самарской области-2018". По словам организаторов, цель конкурса - повышение социального статуса наставника, признание его роли и места в обществе.

Всего в конкурсе участвовало 88 работников образовательных организаций Самарской области. По результатам заочного этапа были определены финалисты.

С 11 декабря 2018 года жюри принимало заявки и конкурсную документацию участников, проводило отбор финалистов. Было установлено по пять номинаций: "Наставник в дошкольном образовательном учреждении", "Наставник в общеобразовательном учреждении", "Наставник в организации дополнительного образования", "Наставник в профессиональных организациях" и "Наставник по подготовке педагогических кадров с применением технологий дуального обучения".

"Это очень актуальный конкурс, так как нужно совершенствовать систему наставничества", - отметила консультант областного министерства образования и науки Юлия Пряхина.

"Очень важно, когда педагог-наставник применяет технологию дуального обучения. В этом случае молодой человек имеет возможность, получая знания во время лекций, применить их на практике в учебном заведении. Человек быстрее адаптируется на рабочем месте", - рассказал руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли областного минобра Александр Мочалов.

Состязания проходили в два тура. В заочном туре жюри рассматривало портфолио участников, где те рассказывали о своих методиках наставничества и достижениях своих учеников. А в очном нужно было представить себя и ответить на вопросы членов жюри.

"Мы увидели, как опытные педагоги взаимодействуют с коллегами, которые недавно пришли работать в школу. В основном это работа тет-а-тет. Идет совершенствование молодого специалиста во всех направлениях педагогической деятельности", - отметила председатель Самарского обкома профсоюза работников образования и науки Антонина Гудкова.

Победительницей в номинации "Наставник в общеобразовательном учреждении" стала учитель начальных классов с 26-летним стажем из Алексеевского района Галина Головачева (на фото слева).

"Дочь пошла по моим стопам, и я стала ее наставником. Теоретические знания у молодых учителей есть, но нужно привить им чувство ответственности за другого. Иногда между нами возникают споры, которые взаимообогащают. Мы всегда прислушиваемся к друг другу. Отрадно, что в последнее время молодежь приходит в школу и остается там надолго", - рассказала она.