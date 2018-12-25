Около 85% рынка рефинансирования военной ипотеки приходится на Промсвязьбанк

На долю Промсвязьбанка приходится около 85% от общего объема кредитов, предоставленных на рефинансирование военной ипотеки. Об этом свидетельствуют данные ФГКУ "Росвоенипотека" на конец 2018 года.

В текущем году объем выдач Промсвязьбанком жилищных кредитов военнослужащим составил более 5 млрд рублей, при этом до 98% объема составляют ссуды на рефинансирование.

"Рынок военной ипотеки - это практически 400 млрд рублей, и мы планируем активно работать на этом направлении, - отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. - Промсвязьбанк запустил военную ипотеку в конце июня, но уже за такой короткий срок наш портфель превысил 5 млрд рублей. У нас амбициозные планы по этому рынку: в следующем году мы планируем кратно увеличить объем выдачи. При этом мы продолжаем улучшать и упрощать процесс оформления ипотечных договоров за счет подключения новых онлайн-сервисов, активно развиваем доступность ипотеки - сейчас получить консультацию и подписать договор на покупку квартиры можно во всех городах присутствия банка. В 2019 году мы планируем войти в пятерку крупнейших ипотечных банков".

"Внедрение банками программ рефинансирования, которые позволяют военнослужащим получать ипотеку по ставкам ниже 9%, стало ключевым событием года. Мы начали массово внедрять рефинансирование в августе, и менее чем за полгода мы прошли большой путь, в том числе благодаря коллегам из Промсвязьбанка. ПСБ стал первым банком, который массово и в промышленном масштабе стал технологично, удобно для заемщика рефинансировать военную ипотеку, - сообщил врио "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев. - В то же время показатели, достигнутые по итогам года, - результат нашего общего труда по работе над повышением финансовой грамотности. Это пример того, что все больше военнослужащих стали более внимательно относиться к своим финансам".

За полгода по объему выданных ипотечных кредитов - как новых, так и ипотеки - Промсвязьбанк занял второе место среди российских банков. Процентная ставка по программам "Военной ипотеки" в Промсвязьбанке составляет 8,9% годовых, первоначальный взнос - от 10%. На 2019 год ПСБ планирует создание технологического функционала по оформлению и выдаче ипотеки без посещения банка, начиная от заявки и заканчивая регистрацией приобретенной недвижимости в Росреестре.

Возможность направления средств целевого жилищного займа на погашение кредита, предоставленного на рефинансирование военной ипотеки, появилась у военнослужащих в начале 2018 года. Напомним, в ноябре постановлением правительства РФ были утверждены правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также их погашения. Они закрепили возможность предоставления военнослужащим - участникам НИС целевого жилищного займа для рефинансирования ранее полученного кредита на приобретение жилья. Всего, по данным "Росвоенипотеки", программой воспользовались более 7,2 тыс. военнослужащих.

Добавим также, что 24 декабря в офисе Промсвязьбанка было подписано тысячное дополнительное соглашение к договору целевого жилищного займа на погашение кредита, выданного на рефинансирование ссуды по программе "Военная ипотека". Заемщиком стал офицер отдела Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ Михаил Борувков. За счет рефинансирования Михаил Борувков существенно улучшил условия по ипотечному кредиту: размер процентной ставки был снижен с 12,5% до 8,9% годовых, ежемесячный платеж составит чуть более 22,3 тыс. рублей. По итогам рефинансирования ставка и платеж зафиксированы на весь срок кредитования. Общий объем экономии превысил 1,8 млн рублей.