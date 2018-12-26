Под Самарой тушат крупный пожар в административном здании

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в с. Ровно-Владимировка Волжского района, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8:51. По предварительным данным, площадь горения составляет 400 кв. метров.

Не исключается, что в здании может находиться человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности №2. Проводится локализация возгорания.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. "Обеспечивается охрана общественного порядка на прилегающей территории и проезд автотранспорта. Обстоятельства и причины выясняются", - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области