ЧМ-2018: праздник футбола и развитие региона

Одно из главных событий 2018 года — проведение в Самаре матчей чемпионата мира по футболу. Турнир стал неповторимым праздником для жителей региона и болельщиков со всего мира.

ЧМ-2018 сыграл роль мощнейшего драйвера развития инфраструктуры Самарской области, поднял ее престиж и туристическую привлекательность, привлек инвестиции в экономику. Главное — ЧМ-2018 оставил богатое наследие, которое теперь служит на благо жителей региона.

В Самаре прошло шесть матчей ЧМ-2018, включая поединки 1\8 и 1\4 финала. Эти игры посетили 250 тыс. болельщиков из разных частей планеты. Всего же в Самарской области за время проведения мирового первенства побывало порядка 500 тыс. человек из более чем 140 стран.

Чемпионат не ограничивался только матчами на "Самара Арене". Для жителей и гостей города проводились развлекательные и культурные мероприятия, выставки, концерты, спортивные и музыкальные фестивали, красочные карнавалы.

Улица Куйбышева, одна из центральных в исторической части города, на время чемпионата получила статус пешеходной зоны, превратившись в излюбленное место прогулок для горожан и туристов. На площади Куйбышева работал Фестиваль болельщиков FIFA. На нем выступали известные российские и мировые музыканты, творческие коллективы, транслировались матчи чемпионата. Всего же на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре побывало 600 тыс. человек.

Высочайший уровень подготовки Самары к ЧМ-2018 отмечал президент ФИФА Джанни Инфантино, который четырежды посещали матчи турнира на "Самара Арене".

Подготовка к ЧМ-2018 позволила Самаре совершить настоящий рывок в улучшении инфраструктуры. Был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч", что позволило увеличить его пропускную способность на 30%. Модернизирован железнодорожный вокзал. Отремонтировано 213 км автодорог, включая основные магистрали города.

Была введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка от ул. Ташкентская до стадиона "Самара-Арена".

В Самаре на 36% был обновлен подвижной состав городского общественного транспорта, приобретено 125 автобусов и 30 трамваев. Выполнены работы по ремонту крыш и фасадов более 250 многоквартирных домов и 167 объектов культурного наследия. Построены новые гостиницы и отели.

В рамках улучшения условий медицинского обеспечения были отремонтированы четыре больницы, приобретено 67 автомобилей скорой помощи, 1400 единиц медицинского оборудования.

Особое внимание было уделено обновлению общественных городских пространств. Реконструирован Струковский сад и 4-я очередь набережной, площадь им. Куйбышева, многие скверы и парки города.

Необходимо отметить, что на подготовку к ЧМ-2018 Самарская область получила из федерального бюджета более 42 миллиарда рублей, без учета средств на строительство "Самара Арены". Таких инвестиций регион еще никогда не получал.

Чемпионат оставил большое спортивное наследие. Построено шесть современных футбольных полей, которые сегодня используются для развития самарского футбола, тренировок команд спортивных школ, проведения детских турниров. Новые поля в будущем станут базой для "Центра подготовки футболистов", который планируется создать в Самарской области.

На стадионе "Самара Арена" свои матчи проводит команда "Крылья Советов". По показателю посещаемости домашних игр "Крылья" входят в ТОП-5 среди всех клубов премьер-лиги — почти 21 тыс. болельщиков в среднем на каждом матч.

"Самара Арены" и прилегающая к нему территория — точка для дальнейшего развития инфраструктуры. В ближайшей перспективе здесь будут построены Дворец пляжных видов спорта, Концерт — Холл, инклюзивный парк. Работы планируется начать уже в 2019 году. На самом стадионе будет открыт Музей спорта, часть помещений будут отданы спортивным организациям.

Уже сегодня стадион становится новой точкой притяжения и центром отдыха жителей города. Так во время новогодних праздников около "Самара Арены" будет организована масштабная развлекательная семейная площадка.

Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин:

— ЧМ-2018 дал нашему региону мощнейший импульс для развития, позволил привлечь колоссальные средства из федерального бюджета на подготовку к турниру. ЧМ-2018 — это не просто шесть футбольных матчей, месяц футбольного праздника. Это настоящий прорыв для города, области, уникальное наследие. Жители региона получили реальный эффект от проведения мирового чемпионата — новые дороги, развязки, новый общественный транспорт, отремонтированные улицы, скверы, парки, места отдыха, и многое другое. У нас есть и спортивное наследие. Конечно, это уникальный стадион "Самара Арена". И если бы не ЧМ-2018, сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас бы появился новый стадион. Теперь "Крылья Советов" играют на такой шикарной арене, болельщики с удовольствием посещают матчи. На новых футбольных полях, построенных к чемпионату, уже тренируются детско-юношеские команды. Сейчас в рамках использования наследия ЧМ-2018 ведется работу по созданию "Центра подготовки футболистов" Самарской области, чтобы усилить процесс воспитания местных игроков. В дальнейшем около "Самара Арены" будут строиться новые спортивные объекты. Конечно, проведение ЧМ-2018 способствовало повышению интереса людей к занятиям футболом, и в целом к спорту. Это тоже крайне важный эффект.