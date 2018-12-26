16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Безенчукский завод ЖБИ №8 поставляет продукцию на главные стройки губернии Алексей Леушкин продал ДСК №1 Анатолию Давидюку В Чапаевске открылся завод "Кнауф" Управляющий "Кнауф Восточная Европа и СНГ": "Завод в Чапаевске откроется в ближайшие дни" "Теплант" заплатит 23,6 млн руб. за свалку около завода

Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Фонд развития моногородов даст 249,5 млн руб. займа на строительство завода ЖБИ в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 378
Версия для печати

Члены наблюдательного совета Фонда развития моногородов утвердили решение об участии в финансировании инвестиционного проекта "Создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных ЖБИ" в Тольятти.

Как сообщает сайт фонда, инициатору проекта - ООО "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН" - будет предоставлен беспроцентный займ в размере 249,5 млн рублей на восемь лет.

Проектом предусмотрено применение инновационных технологий производства железобетонных изделий (ЖБИ) на базе самоуплотняющегося бетона.

В результате реализации проекта планируется создать высокотехнологичное производство ЖБИ мощностью 28,8 тысяч куб. метров в год для строительства промышленных объектов. На производстве будет создано 129 новых рабочих мест.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6