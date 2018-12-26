Фонд развития моногородов даст 249,5 млн руб. займа на строительство завода ЖБИ в Тольятти

Члены наблюдательного совета Фонда развития моногородов утвердили решение об участии в финансировании инвестиционного проекта "Создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных ЖБИ" в Тольятти.

Как сообщает сайт фонда, инициатору проекта - ООО "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН" - будет предоставлен беспроцентный займ в размере 249,5 млн рублей на восемь лет.

Проектом предусмотрено применение инновационных технологий производства железобетонных изделий (ЖБИ) на базе самоуплотняющегося бетона.

В результате реализации проекта планируется создать высокотехнологичное производство ЖБИ мощностью 28,8 тысяч куб. метров в год для строительства промышленных объектов. На производстве будет создано 129 новых рабочих мест.