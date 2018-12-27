На стипендию Потанина претендуют 27 магистрантов Самарского университета

Всего стипендию в размере 20 тысяч рублей в будущем году получат 500 студентов из 75 вузов России.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева является участником стипендиальной программы Владимира Потанина с 2000 года. На эту стипендию могут претендовать магистранты лишь 75 вузов России. Долгое время Самарская область в этом списке была представлена исключительно Самарским университетом. Стипендия присуждается наиболее способным и социально активным студентам очной магистратуры, победители получают 20 тыс. рублей ежемесячно вплоть до окончания обучения.

По итогам первого (заочного) этапа стали известны полуфиналисты конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина. После проведения технической экспертизы (включая проверку на наличие плагиата) из 6286 участников к участию в полуфинале были допущены 3324 заявки. Во второй тур по результатам заочной экспертизы прошли 1998 человек. Среди них - 27 магистрантов Самарского университета.

"В этом году мы решили сделать ставку на повышение качества студенческих заявок. Для этого мы существенно доработали как формальные, так и содержательные требования к заявке. Например, мы впервые провели полную проверку всех заявок на наличие плагиата, добавили эссе на тему лидерства. Конкурс был проведен в более сжатые сроки и приобрел большую динамику. Оказались ли эти нововведения оправданными? Наш ответ положительный. Эксперты заочного тура отмечают возросший уровень качества заявок, мотивированности заявителей, их вдумчивого и осознанного подхода к теме лидерства. При этом нас очень порадовал тот факт, что 90% заявителей успешно прошли проверку на плагиат, это говорит о высокой академической культуре участников нашего конкурса. По этой причине было решено пригласить на очный отбор 1998 студентов, что на 53 человека больше, чем в прошлом году", - говорит директор программ фонда Наталья Шульгина.

Тройку вузов-лидеров по количеству допущенных к конкурсу заявок возглавляет Санкт-Петербургский государственный университет, где победителями стал 181 студент, у НИУ ВШЭ - 178 победителей, у университета ИТМО - 173. Среди вузов, существенно улучшивших показатели, - Уральский федеральный университет, университет ИТМО, Пермский государственный университет.

Очные туры в формате деловых игр и деловых кейсов пройдут в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Томске и Тюмени. По итогам двух туров стипендиального конкурса эксперты определят 500 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список.