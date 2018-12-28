МегаФон запустил опцию "Роуминг, гудбай для бизнеса"

МегаФон продолжает развивать портфель роуминговых предложений и запускает опцию, разработанную специально для бизнес-аудитории. Она позволяет комфортно общаться в стране пребывания и не задумываться о стоимости рабочих звонков иностранным партнерам. Подключение опции "Роуминг, гудбай для бизнеса" бесплатно, абонентская плата - 499 рублей в сутки.

С подключенной опцией все входящие звонки будут бесплатными, а звонки в Россию, интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания предусмотрен пакет 30 минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту.

Опция действует в 54 странах и включает наиболее популярные у представителей бизнеса направления. В их число входят в том числе страны ближнего зарубежья, ЕС, Ближнего Востока, а также Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Норвегия, США, Таиланд, Швейцария, Южная Корея и другие.

Для того чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включен безлимитный трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объема трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

"Наши абоненты уже успели оценить опцию "Роуминг, гудбай", которую мы запустили в преддверии летнего сезона 2018 года. Понимая, что представителям бизнеса не менее важно оставаться на связи в любой ситуации и иметь возможность пользоваться привычными сервисами в поездках за границу, мы разработали специальную опцию для наших корпоративных клиентов - "Роуминг, гудбай для бизнеса". Она позволит значительно сэкономить на международных переговорах и не "выключаться" из рабочих процессов", - прокомментировал, руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Андрей Кузнецов.

Подробнее об опции и способах ее подключения.