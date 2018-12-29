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Иван Пивкин: По маршруту Самара - Курумоч -Тольятти планируется пустить скоростную электричку

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин прокомментировал сообщение пресс-службы Самарской пригородной пассажирской компании об отмене скорого поезда Самара - Курумоч.

Фото: Андрей Савельев

Напомним, с 1 января отменяется скорый поезд Самара - Курумоч.

"Электропоездом, следующим по маршруту Самара - Курумоч, до станции Курумоч в сутки доезжало от трех до восьми человек на одном поезде. Основной пассажиропоток электропоезд собирает на участке от города Самары до станции Ягодная и в обратном направлении. Загрузка поезда в четырехвагонном исполнении вместимостью 400 человек здесь составляет порядка 80%. Поэтому с 2019 года решено скорректировать маршрут. Электрички не отменены, но они будут следовать до станции Водинская, - сообщил министр.

Чтобы обеспечить востребованность железнодорожного сообщения до аэропорта Курумоч, необходимо сократить время в пути, а также обеспечить заезд электропоезда в аэропорт, считает Иван Пивкин.

"Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача совместно с ОАО "РЖД"  проработать вопрос об организации скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара - Курумоч -Тольятти со строительством железнодорожной ветки в аэропорт. Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано. Скоростную электричку планируется пустить по трем маршрутам:  Самара - Тольятти, Самара - аэропорт Курумоч и Тольятти - аэропорт Курумоч. Скорость движения электропоезда будет составлять до 160 км в час, а время в пути от Самары до Тольятти планируется сократить до 69 минут", - говорится в комментарии министра.

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