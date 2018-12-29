Областную станцию скорой помощи возглавил военный врач

В субботу, 29 декабря, заместитель министра здравоохранения представила коллективу областной станции скорой медицинской помощи нового руководителя. Им стал Гурбансахат Оразов, сообщает пресс-служба ведомства.

Кадровое решение принято по итогам визита министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова на Безенчукскую подстанцию областной станции и встречи с коллективом учреждения. Ранее ее сотрудники разместили ролик, в котором пожаловались на изношенное состояние автомобилей службы. После встречи министра с медиками безенчукской подстанции минздрав сообщил, что "из других районов передано несколько машин, которые находятся в хорошем состоянии и уже обслуживают жителей района".

Стаж военной медицинской службы Гурбансахата Оразова - более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Ранее он возглавлял военный госпиталь Приволжского федерального округа, работал заведующим отделением - врачом-методистом информационно-методического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 426 военного госпиталя Минобороны РФ.

Ранее директором ГБУ Самарской области "Самарская станция скорой медицинской помощи" был Вячеслав Малахов, работавший в этой должности с 2016 года.