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Здравоохранение Общество

Областную станцию скорой помощи возглавил военный врач

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 декабря, заместитель министра здравоохранения представила коллективу областной станции скорой медицинской помощи нового руководителя. Им стал Гурбансахат Оразов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: http://minzdrav.samregion.ru

Кадровое решение принято по итогам визита министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова на Безенчукскую подстанцию областной станции и встречи с коллективом учреждения. Ранее ее сотрудники разместили ролик, в котором пожаловались на изношенное состояние автомобилей службы. После встречи министра с медиками безенчукской подстанции минздрав сообщил, что "из других районов передано несколько машин, которые находятся в хорошем состоянии и уже обслуживают жителей района".

Стаж военной медицинской службы Гурбансахата Оразова - более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Ранее он возглавлял военный госпиталь Приволжского федерального округа, работал заведующим отделением - врачом-методистом информационно-методического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 426 военного госпиталя Минобороны РФ.

Ранее директором ГБУ Самарской области "Самарская станция скорой медицинской помощи" был Вячеслав Малахов, работавший в этой должности с 2016 года.

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