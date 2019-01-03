16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На самарских муниципальных маршрутах заработала система оплаты проезда банковской картой Теплоснабжение 27 домов в Октябрьском районе Самары восстановлено За минувший год жители губернии добровольно сдали в полицию 38 единиц оружия, более 10 тыс. патронов и две гранаты За первые рабочие сутки "ЭкоСтройРесурс" вывез мусор с 97% контейнерных площадок В Самаре из-за обрыва провода на ул. XXII Партсъезда встало движение трамваев

Общество

На самарских муниципальных маршрутах заработала система оплаты проезда банковской картой

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

С начала 2019 г. на муниципальных маршрутах в Самаре пассажиры могут оплатить проезд банковской картой. Об этом в Twitter сообщает ООО "СамараАвтоГаз". Однако, перевозчик уточняет, что к оплате принимаются не все типы банковских карт, а лишь поддерживающие функцию бесконтактной оплаты NFC.

Несколько пассажиров пожаловались, что несмотря на обещание перевозчика о начале работы данной системы с 1 января, в первые дни нового года не все кондуктора принимали банковские карты для оплаты проезда, ссылаясь на отсутствие технической возможности. В компании попросили самарцев отнестись к таким ситуациям с пониманием, так как в настоящее время еще не все терминалы прошли обновление. "Терминалы не прошедшие обновление, будут оперативно направлены для устранения сбоя", — пообещали в "СамараАвтоГаз".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3