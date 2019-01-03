На самарских муниципальных маршрутах заработала система оплаты проезда банковской картой

С начала 2019 г. на муниципальных маршрутах в Самаре пассажиры могут оплатить проезд банковской картой. Об этом в Twitter сообщает ООО "СамараАвтоГаз". Однако, перевозчик уточняет, что к оплате принимаются не все типы банковских карт, а лишь поддерживающие функцию бесконтактной оплаты NFC.

Несколько пассажиров пожаловались, что несмотря на обещание перевозчика о начале работы данной системы с 1 января, в первые дни нового года не все кондуктора принимали банковские карты для оплаты проезда, ссылаясь на отсутствие технической возможности. В компании попросили самарцев отнестись к таким ситуациям с пониманием, так как в настоящее время еще не все терминалы прошли обновление. "Терминалы не прошедшие обновление, будут оперативно направлены для устранения сбоя", — пообещали в "СамараАвтоГаз".