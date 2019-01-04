В Самарской области ожидается сильный снег и метель

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", вечером в пятницу, 4 января, в период с 19:00 на территории Самарской области в большинстве районов ожидается снег, местами сильный, слабая метель.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -6; -11 °С, днем -3; -8 °С. В Самаре ночью -7; -9 °С, днем -3; -5 °С.

Такая погода сохранится в течение суток.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области ГУ МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.