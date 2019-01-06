16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут рождественские гуляния На Последней миле к стадиону "Самара Арена" открыта тропа сказок в Берендеево царство Самару от снега освобождает более 470 единиц техники Сегодня ночью Самару от снега будут чистить 330 спецмашин В Самарской области ожидается сильный снег и метель

Общество

В Самаре пройдут рождественские гуляния

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати

В понедельник, 7 января, на пл. Куйбышева в сквере на пересечении ул. Вилоновской и ул. Чапаевской пройдут традиционные Рождественские гуляния.

Мероприятие организовано Самарской Епархией совместно с администрацией Самары. В программе концерт, хоровод, мастер-классы для детей.

Кроме того, 7 января в парках Самары пройдут театрализованные игры, организованные МП "Парки Самары" и Самарским художественным театром. Начало в парке Победы, 11:00; в парке Дружбы, в 13:00; в парках им. Юрия Гагарина, 50-летия Октября — 15:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3