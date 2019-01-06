В Самаре пройдут рождественские гуляния

В понедельник, 7 января, на пл. Куйбышева в сквере на пересечении ул. Вилоновской и ул. Чапаевской пройдут традиционные Рождественские гуляния.

Мероприятие организовано Самарской Епархией совместно с администрацией Самары. В программе концерт, хоровод, мастер-классы для детей.

Кроме того, 7 января в парках Самары пройдут театрализованные игры, организованные МП "Парки Самары" и Самарским художественным театром. Начало в парке Победы, 11:00; в парке Дружбы, в 13:00; в парках им. Юрия Гагарина, 50-летия Октября — 15:00.