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Общество

В Самаре откроют мемориальную доску в честь Вагана Каркарьяна

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, на Волжском проспекте, 45 откроют мемориальную доску в честь Почетного гражданина Самары, заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна.

Фото: администрация Самары

Ваган Каркарьян посвятил многие годы жизни развитию градостроительства в Самаре, сохранению и преображению архитектурного облика областной столицы. Он был одним из главных разработчиков Генерального плана, ценил уникальный образ исторической части города и очень переживал за бережное отношение к историческим архитектурным памятникам.

Книги Каркарьяна о деревянной Самаре стали уникальным источником информации о старых домах. Многие самарцы познакомилась со знаменитыми особняками и другими архитектурными шедеврами по рисункам Вагана Гайковича.

Ваган Каркарьян — лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, неоднократный лауреат Всероссийских и международных фестивалей "Зодчество" за постройки, статьи, книги и серию графических листов. Награжден орденом "Знак Почета".

Он скончался 6 января 2014 года.

25 июня 2015 г. депутаты самарской городской думы решили присвоить ему звание Почетного гражданина Самары.

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