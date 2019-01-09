Тольяттинка Елизавета Полежаева поборется за титул "Краса Вселенной Россия"

Жительница Тольятти 18-летняя Елизавета Полежаева вышла в четвертьфинал Всероссийского фестиваля красоты и творчества "Краса Вселенной Россия".

По информации из анкеты участницы конкурса, девушка является владелицей студии ногтевого сервиса. Елизавета профессиональная модель, участница модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Итоги всероссийского конкурса "Краса Вселенной Россия 2019" подведут весной в Москве. Победительница этапа представит Россию на финале третьего международного конкурса "Краса Вселенной 2019". Он пройдет осенью 2019 г. в Москве.

Победительница всероссийского фестиваля "Краса Вселенной Россия" получает не только подарки от спонсоров и партнеров, но и возможность участия в составе жюри фестиваля на следующий календарный год, а также принимать участие в интересных социальных проектах.