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Общество

Прокуратура разбирается в причинах простоя поезда Самара — Санкт-Петербург

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, в 1:21, на перегоне Балашейка — Рачейка КбшЖД произошел обрыв контактного провода и излом двух токоприемников пассажирского поезда Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве поясняют, что поезд отправился в путь после ремонтных работ и открытия пути в 3:37.

В связи с произошедшим Сызранская транспортная прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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