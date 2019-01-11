Яндекс.Кассы выяснили сколько денег потратили самарцы онлайн в новогодние праздники

Сервис Яндекс.Касса проанализировал платежи самарцев с 1 по 8 января 2019 г. на онлайн-площадках и выяснил, сколько денег горожане потратили онлайн во время новогодних праздников. Уточняется, что в исследовании принимали участие онлайн-площадки, работающие с Яндекс.Кассой — сегодня их более 90 тыс. по всему миру.

Как следует из отчета сервиса, в праздники многие самарцы не тратили время на приготовление еды, а заказывали ее в Интернете. В среднем за раз они платили за еду с доставкой 810 рублей. Средний платеж горожан за развлечения онлайн (музыку и кино) составил 1130 руб., за игры — 480 руб., за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1480 рублей.

Однако несмотря на праздники не все самарцы тратили деньги исключительно на развлечения, некоторые занимались самообразованием — средний чек за обучающие онлайн-курсы составил 1960 рублей. А вот билеты на самолеты и поезда, решившим путешествовать в Новый год горожанам, обошлись в среднем в 6,5 тыс. руб. и 840 руб. соответственно.

Также в праздничные каникулы жители Самары активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 770 руб.), книги (350 руб.), бытовая техника (1170 руб.), товары для хобби (2190 руб.), косметика и парфюмерия (3340 руб.), товары для дома (3530 рублей).