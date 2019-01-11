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Общество

МЧС: в Самарской области потеплеет, но станет опасно на дорогах

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По прогнозам синоптиков, 12 января в Самарской области будет +1°C, но ожидается сильный снег, также возможен гололед.

"Поэтому сегодня мы поставим задачу муниципалитетам, чтобы дорожная сеть завтра поддерживалась в состоянии удовлетворительном для движения автотранспорта, — заявил 11 января начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — Также хочу обратиться к жителям Самарской области: по возможности надо воздержаться от поездок на личном транспорте до завершения неблагоприятных погодных условий, которое мы ожидаем к утру воскресенья".

Начальник МЧС также провел в присутствии журналистов видеоконференцию с главами районов Самарской области.

На совещании присутствовал и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его сообщению, в Самарской области уже подготовлены рабочие и техника для устранения последствий снегопада.

У властей Хворостянского района возник вопрос — можно ли везти детей на хоккейный турнир "Золотая шайба" в Самару в эти выходные.

"Выезд детей из южных районов, где будет снегопад, в субботу мы не разрешаем, — заявил Олег Бойко. — В воскресенье, возможно, данный запрет будет снят".

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