Росавтодор готовит технику в ожидании снегопада в Самарской области

На дороги Самарской области, подведомственные ФКУ "Поволжуправтодор", для борьбы со снегопадом готовы выйти 104 единицы техники, сообщает пресс-служба учреждения.

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", 12 января на этих магистралях ожидается ухудшение погодных условий. В Самарской области прогнозируется сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами метель, порывы ветра 15-20 м/с.

Подрядные организации дорожного агентства переведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами предприятия готовы вывести 104 единицы спецтехники. Ситуация на трассах круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля.

ФКУ "Поволжуправтодор" просит автомобилистов соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы техники. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ "Поволжуправтодор" 8 (8412) 55-11-04.