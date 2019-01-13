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Дмитрий Шляхтин: главной задачей "Крыльев" на сезон-2018/19 является сохранение прописки в РПЛ Антон Зиньковский подписал контракт с "Крыльями Советов" Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов" Артем Тимофеев будет выступать за "Крылья Советов" Защитник Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"

Футбол Спорт

Дмитрий Шляхтин: главной задачей "Крыльев" на сезон-2018/19 является сохранение прописки в РПЛ

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главной задачей футбольного клуба "Крылья Советов" в сезоне-2018/19 является сохранение прописки в Российской премьер-лиге без участия в стыковых матчах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров самарской команды Дмитрия Шляхтина.

После 16 матчей "Крылья Советов" набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе.

"У нас есть ближайшая задача — сохранить место в Российской премьер-лиге без стыковых матчей. Сегодня "Крыльям" для этого созданы все условия, есть необходимая поддержка региона, и дело за командой. Далее клуб должен решать уже более высокие задачи, однако для этого требуется соответствующее финансирование", — сказал Шляхтин.

"Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача перед клубом по привлечению внебюджетных доходов. С каждым годом доля бюджетного финансирования "Крыльев" должна снижаться за счет увеличения привлеченных средств. Здесь и клуб сейчас активно работает, власти региона также участвуют, помогают. Могу сказать, что уже сейчас есть результат — объем привлеченных "Крыльями" средств в этом сезоне намного превысил прежние показатели", — добавил Шляхтин.

Председатель совета директоров клуба уточнил, что работа в этом направлении не останавливается и ведется поиск крупных спонсоров и партнеров. "Так, Дмитрий Азаров лично принимал участие во встрече с представителями крупного бизнеса Самарской области по вопросу поддержки команды", — заключил председатель совета директоров самарской команды.

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