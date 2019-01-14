Дмитрий Азаров пообщался с сызранским педагогом: "Учитель получила, по ее словам, случайный удар в лицо"

В понедельник, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично связался по телефону с учителем физкультуры, которая получила травму в драке школьников.

"Лично переговорил по телефону с педагогом школы Сызрани. Разнимая драку двух школьников, учитель получила, по ее словам, случайный удар в лицо. В телефонном разговоре педагог сообщила, что чувствует себя нормально, необходимая медицинская помощь оказывается. Пожелал скорейшего выздоровления", - пишет губернатор в Twitter.

Дмитрий Азаров отмечает, что ситуация с инцидентом в Сызрани "будет оставаться у меня на контроле до полного выяснения всех обстоятельств и наказания виновного. Каждый учитель должен чувствовать себя защищенным. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия. Поблагодарил учителя (это молодая женщина) за смелость. Она своими действиями защитила детей от серьезных травм. Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера".

Напомним, что 10 января в одной из Сызранских школ учитель физкультуры получила удар в лицо, вмешавшись в конфликт между двумя подростками. Педагог учебного заведения обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз "сотрясение головного мозга". По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение