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Сызранский школьник ударил учителя по голове, женщина госпитализирована

СЫЗРАНЬ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений педагогом одного из учебных учреждений Сызрани.

По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес один из них. В настоящее время с молодыми людьми, их родителями и свидетелями случившегося работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего.

Педагог учебного заведения обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз "сотрясение головного мозга". По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Как пишет КТВ-Луч, один из восьмиклассников во время урока нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нападавшему присоединились еще двое учащихся.

По информации очевидцев, которую приводит издание, урок был сорван и уже в коридоре около спортзала, преподаватель физкультуры попыталась помешать хулиганам: "учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов — ученик 8 класса — нанес учительнице удар".

Как стало известно, избитым учительнице и ученику оказали первую помощь в школьном медицинском пункте, а затем госпитализировали в травматологическое отделение ЦГБ. Ученик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице.

Известно также, что сотрудники полиции уже опросили пострадавшего ученика. Это известный в Сызрани спортсмен по хоккею на траве. Он дважды награжден грамотой главы города за успехи в спорте.

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