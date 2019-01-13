Сызранский школьник ударил учителя по голове, женщина госпитализирована

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений педагогом одного из учебных учреждений Сызрани.

По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес один из них. В настоящее время с молодыми людьми, их родителями и свидетелями случившегося работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего.

Педагог учебного заведения обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз "сотрясение головного мозга". По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Как пишет КТВ-Луч, один из восьмиклассников во время урока нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нападавшему присоединились еще двое учащихся.

По информации очевидцев, которую приводит издание, урок был сорван и уже в коридоре около спортзала, преподаватель физкультуры попыталась помешать хулиганам: "учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов — ученик 8 класса — нанес учительнице удар".

Как стало известно, избитым учительнице и ученику оказали первую помощь в школьном медицинском пункте, а затем госпитализировали в травматологическое отделение ЦГБ. Ученик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице.

Известно также, что сотрудники полиции уже опросили пострадавшего ученика. Это известный в Сызрани спортсмен по хоккею на траве. Он дважды награжден грамотой главы города за успехи в спорте.