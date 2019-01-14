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Общество

Самарцы, которым отказали в оплате проезда картой, смогут оставить жалобу по телефону

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СамараАвтоГаз" предложило всем пассажирам самарского муниципального транспорта, оставлять жалобы по телефону на отказ кондукторов принимать оплату за проезд банковской картой. Об этом перевозчик написал в своем аккаунте в Twitter.

"Просим пассажиров сообщать о фактах отказа от приема банковских и транспортных карт по телефону 89171011564. Виновных будем наказывать вплоть до увольнения, если вскроются финансовые махинации", - говорится в твитте.

В компании также уточняют, что разъяснительная работа проводится постоянно, однако жалобы пока поступают.

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