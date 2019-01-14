Самарцы, которым отказали в оплате проезда картой, смогут оставить жалобу по телефону

ООО "СамараАвтоГаз" предложило всем пассажирам самарского муниципального транспорта, оставлять жалобы по телефону на отказ кондукторов принимать оплату за проезд банковской картой. Об этом перевозчик написал в своем аккаунте в Twitter.

"Просим пассажиров сообщать о фактах отказа от приема банковских и транспортных карт по телефону 89171011564. Виновных будем наказывать вплоть до увольнения, если вскроются финансовые махинации", - говорится в твитте.

В компании также уточняют, что разъяснительная работа проводится постоянно, однако жалобы пока поступают.