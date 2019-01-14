В Кинель-Черкасском районе в результате пожара погиб ребенок

В понедельник, 14 января, в с. Черновка Кинель-Черкасского района на ул. Крестьянской произошел пожар в частном доме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:43. Огонь охватил площадь 100 метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 17 человек личного состава и четырех единиц техники. Полностью ликвидировать пламя удалось в 07:32.

По информации samara.kp.ru, во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тело шестилетнего ребенка.

Причина пожара и ущерб от него, а также причина гибели ребенка устанавливаются.