16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Волгаре" ведут маршрутные наблюдения за качеством воздуха "Транспортная карта" создаст личный кабинет для пассажиров, чтобы отслеживать оплату проезда банковской картой За год инфляция в Самарской области выросла в три раза Колесо обозрения в парке Гагарина опять закрыли Синоптики обещают потепление, небольшие метели и гололед

Общество

"Транспортная карта" создаст личный кабинет для пассажиров, чтобы отслеживать оплату проезда банковской картой

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати

ООО "Транспортная карта" анонсировало создание личного кабинета для пассажиров, пользующихся банковскими картами для оплаты проезда в городском транспорте.

"В ближайшее время на нашем сайте появится личный кабинет для тех, кто оплатил банковской картой проезд. Там Вы сможете отслеживать свои поездки", — написано на странице "Транспортной карты" в соцсети.

Сообщение появилось в ответ на жалобу одного из пассажиров, который поделился подозрениями, что во время оплаты проезда кондуктор дважды списала с его карты сумму за билет.

Гид потребителя

Фото на сайте

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3