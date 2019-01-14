"Транспортная карта" создаст личный кабинет для пассажиров, чтобы отслеживать оплату проезда банковской картой

ООО "Транспортная карта" анонсировало создание личного кабинета для пассажиров, пользующихся банковскими картами для оплаты проезда в городском транспорте.

"В ближайшее время на нашем сайте появится личный кабинет для тех, кто оплатил банковской картой проезд. Там Вы сможете отслеживать свои поездки", — написано на странице "Транспортной карты" в соцсети.

Сообщение появилось в ответ на жалобу одного из пассажиров, который поделился подозрениями, что во время оплаты проезда кондуктор дважды списала с его карты сумму за билет.