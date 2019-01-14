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Литература Культура

В СОУНБ открывается 6-й конкурс короткого рассказа "Сестра таланта-2019"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января открыт прием заявок на Межрегиональный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта-2019".

Участвовать в конкурсе смогут молодые литераторы, пишущие на русском языке. Отбор проводится в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет, от 18 до 25 лет (включительно). Тематика для произведений свободная, ограничение существует только по объему рассказа: не более 5 тыс. знаков (с пробелами). Рассказы принимаются до 8 марта на электронный адрес: sestra_talanta2019@mail.ru.

Жюри будет оценивать выразительность языка, грамотность, наличие художественного образа.

30 марта 2019 г. в конференц-зале библиотеки состоятся литературный мастер-класс для участников конкурса.

Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ, отмечает: "Уже в шестой раз мы открываем в Центре поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Межрегиональный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта". За пять лет успешной работы этот проект зарекомендовал себя как помогающий молодым прозаикам оценить свои возможности, пообщаться с профессиональными писателями, поучиться у них и получить их рецензию на свое произведение, приобрести своего читателя. Он значительно расширил географию, а также завоевал грант от ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". По результатам конкурса мы издаем сборник лучших коротких рассказов, а победителей рекомендуем к публикации во всероссийских журналах. Начавшийся 2019 год не будет исключением. Для человека, который раньше писал лишь в стол или в ЖЖ, участие в конкурсе - серьезный шаг в сторону большой литературы".

Конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" для прозаиков от 7 до 25 лет проводится в Самарской областной универсальной научной библиотеке с 2013 года. Ежегодно в нем участвует более 300 авторов из Самарской области и других регионов России. В 2018 году конкурс получил статус Международного благодаря участникам из Австрии, Эстонии, Беларуси, Казахстана и Украины, а также завоевал грант от ПАО "Лукойл" в номинации "Духовность и культура". В состав жюри входят известные писатели Андрей Олех, Ник Перумов, Александр Громов, Максим Замшев и другие. По результатам конкурса ежегодно издается сборник лучших коротких рассказов, презентация которого в торжественной обстановке проходит в СОУНБ.

Подробнее о конкурсе.

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