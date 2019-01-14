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На Полевом спуске купель оборудуют только по рекомендации МЧС

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Купель на Полевом спуске на набережной в Самаре оборудуют в зависимости от рекомендаций Главного управления МЧС по Самарской области.

"Все будет зависеть от ледовой обстановки. Температура на улице нестабильна. Из-за течения на Волге вымывается лед, который по своей структуре неоднороден. В среду, 16 января, ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение", — отметил заместитель руководителя управления гражданской защиты горадминистрации Евгений Вдовин.

Отметим, что значительного похолодания синоптики в ближайшие дни не ожидают.

По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктора Ненашева, в случае, если МЧС примет положительное решение, для оборудования места для Крещенских купаний все готово.

На Полевом спуске прорубь сделают с деревянным дном на глубине не более 1,5 м, здесь предусмотрены ограждения, чтобы людей не унесло под лед, и раздевалки. Рядом с местом омовения будут дежурить спасатели и медики.

В связи с неустойчивыми погодными условиями лед на Волге в акватории Самары хрупкий, около берега в некоторых районах его толщина не превышает 5 см, есть промоины. В прошлом году на Полевом спуске окунулись в ледяную воду более 2 тыс. человек, еще около 6 тыс. жителей поддерживали купающихся на берегу. Такое скопление людей на хрупком льду опасно.

По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах. За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах Самары и в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.

 

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