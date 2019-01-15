До 2024 г. интернет проведут в 55 самарских деревень

Департамент информационных технологий и связи Самарской области сформировал предварительный перечень населенных пунктов региона, которые до 2024 года планируется обеспечить доступом в интернет.

Перечень населенных пунктов, в которых находятся социальные объекты и органы местного самоуправления, формируется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Волоконно-оптические кабели планируется довести до 55 сел. При этом уточняется, что перечень, опубликованный на сайте департамента, будет дополнен в ближайшее время.



