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Общество

До 2024 г. интернет проведут в 55 самарских деревень

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент информационных технологий и связи Самарской области сформировал предварительный перечень населенных пунктов региона, которые до 2024 года планируется обеспечить доступом в интернет.

Перечень населенных пунктов, в которых находятся социальные объекты и органы местного самоуправления, формируется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Волоконно-оптические кабели планируется довести до 55 сел. При этом уточняется, что перечень, опубликованный на сайте департамента, будет дополнен в ближайшее время.

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