16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В оставшиеся без тепла квартиры на ул. Ново-Вокзальной начали подавать отопление В Кировском районе Самары определены под снос почти 3,5 тыс. гаражей Колесо обозрения в парке Гагарина вновь запустят 17 января До 2024 г. интернет проведут в 55 самарских деревень Минобр РФ определил сроки аттестации кандидатов в ректоры трех вузов региона

Общество

В Кировском районе Самары определены под снос почти 3,5 тыс. гаражей

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати

В Кировском районе Самары ожидают демонтажа почти 3,5 тыс. самовольных построек, среди которых металлические гаражи, контейнеры, киоски и другие объекты.

Соответствующий реестр был сформирован межведомственной комиссией по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского района. В нем присутствуют как объекты, по которым решение о сносе было принято еще в конце 2017 г., так и новые, внесенные в документ в конце 2018 года. Отметим, что комиссии не удалось установить ни одного из владельцев самовольных построек.

Гид потребителя

Фото на сайте

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3