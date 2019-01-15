В Кировском районе Самары определены под снос почти 3,5 тыс. гаражей

В Кировском районе Самары ожидают демонтажа почти 3,5 тыс. самовольных построек, среди которых металлические гаражи, контейнеры, киоски и другие объекты.

Соответствующий реестр был сформирован межведомственной комиссией по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского района. В нем присутствуют как объекты, по которым решение о сносе было принято еще в конце 2017 г., так и новые, внесенные в документ в конце 2018 года. Отметим, что комиссии не удалось установить ни одного из владельцев самовольных построек.