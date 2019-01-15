Под Новокуйбышевском рядом с ангаром ДПК пожар уничтожил частный дом

Жители пос. Маяк, что под Новокуйбышевском, просят организовать работу добровольной пожарной команды круглый год.

13 января, на ул. Фрунзе, 32а сгорел дом на две семьи. Одна часть дома выгорела полностью, другая, где жила многодетная семья, также сильно повреждена. Жительница дома получила ожоги второй степени.

Рядом с этим домом находится депо местной добровольной пожарной команды. Однако, в нем нет ни отопления, ни электричества, ни воды. Поэтому в ангаре стояла пустая машина. Пожарные в Маяк приехали из Новокуйбышевска, Чапаевска и с расположенных рядом промышленных предприятий.

Жители поселка уверены, что если бы местная ДПК могла приехать к ним, здание удалось бы спасти от полного выгорания. Поэтому они обратились, в том числе к губернатору, с просьбой обеспечить работу ДПК.

При этом глава Новокуйбышевска Владимир Фомин ответил в Twitter, что предположительной причиной пожара была неисправность газового оборудования, а сотрудники экстренных служб: пожарные (пять машин), спасатели, газовая служба и медики прибыли на место происшествия в нормативное время. Кроме того, по его словам, на 2019 г. на добровольных пожарных заложено 610 тыс. рублей. И речь идет лишь о содержании добровольцев в пожароопасный период.