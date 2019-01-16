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В Самарской области на Крещение организуют 54 купели На Полевом спуске купель оборудуют только по рекомендации МЧС В духовно-просветительском центре "Кириллица" прошло благотворительное мероприятие "Рождение добра" На Центральном кладбище Самары выделят участок для староверов-поморцев Рождественская выставка "Благословенная Самара" приглашает в гости

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В Самарской области на Крещение организуют 54 купели

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Крещение в Самарской области организуют 54 купели, сообщает региональное ГУ МЧС. 11 из них разместят на озерах.

Фото: Андрей Савельев

В Самаре официально купель будет только одна — на Полевом спуске. Прорубь сделают с деревянным дном на глубине не более 1,5 м, здесь предусмотрены ограждения, чтобы людей не унесло под лед, и раздевалки. Рядом с местом омовения с 21:00 будут дежурить спасатели и медики.

По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах — в пос. Волжский и в Железнодорожном районе. За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах Самары и в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.

В Тольятти места для купания будут организованы в Парковом комплексе истории техники – им. К. Г. Сахарова и на Итальянском пляже.

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