В Самарской области на Крещение организуют 54 купели

На Крещение в Самарской области организуют 54 купели, сообщает региональное ГУ МЧС. 11 из них разместят на озерах.

В Самаре официально купель будет только одна — на Полевом спуске. Прорубь сделают с деревянным дном на глубине не более 1,5 м, здесь предусмотрены ограждения, чтобы людей не унесло под лед, и раздевалки. Рядом с местом омовения с 21:00 будут дежурить спасатели и медики.

По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах — в пос. Волжский и в Железнодорожном районе. За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах Самары и в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.

В Тольятти места для купания будут организованы в Парковом комплексе истории техники – им. К. Г. Сахарова и на Итальянском пляже.