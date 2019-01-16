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Областной госфинконтроль возглавил Рустам Ульбеков

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем государственной инспекции финансового контроля Самарской области назначен Рустам Ульбеков. Информация об этом опубликована на сайте правительства региона.

До этого Рустам Ульбеков работал в министерстве управления финансами Самарской области в должности руководителя контрольно-ревизионного департамента. В 2015 г. он возглавлял в этом же министерстве управление организации деятельности.

Напомним, областная служба финансового контроля, следившая за эффективностью расходования бюджетных средств с 2010 г., была упразднена в 2016 году. Ее полномочия перераспределили между министерством финансов и управлением по контролю в сфере закупок.

Однако в конце сентября прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, не раз заявлявший об эффективности работы службы финансового контроля, подписал постановление о ее возрождении.
В октябре правительство утвердило положение о ведомстве. Согласно документу, с 1 января 2019 года управление по контролю в сфере закупок будет переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области, к которой также перейдут полномочия минфина по осуществлению внутреннего финансового контроля.

Наталья Ульченко, возглавлявшая управление по контролю в сфере закупок, заняла должность заместителя руководителя областного госфинконтроля.

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