16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Овчинников ушел из Самарского университета в СамГТУ В Самаре 16 января распределят места в детсадах Минобр РФ определил сроки аттестации кандидатов в ректоры трех вузов региона Сызранский школьник получил диплом конкурса "Старт в науке" за разработку детектора лжи Самарская ГСХА получит статус аграрного университета

Образование Общество

Дмитрий Овчинников ушел из Самарского университета в СамГТУ

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати

Бывший вице-губернатор области Дмитрий Овчинников, с конца 2017 г. являвшийся первым проректором СНИУ им. Королева, переходит на аналогичную должность в Самарский государственный технический университет.

Как уточнили в пресс-службе СамГТУ, с 16 января Дмитрий Овчинников занимает в вузе должность первого проректора - проректора по развитию кадрового потенциала.

В Самарском университете, в свою очередь, сообщили, что трудовой договор с Дмитрием Овчинниковым завершился 15 января.

Напомним, в 2000-2002 гг. Дмитрий Овчинников возглавлял чапаевскую среднюю школу №4, откуда ушел на должность руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. Также он занимал должность заместителя главы администрации Новокуйбышевска по социальным вопросам.

С 2007 по 2012 г. Дмитрий Овчинников был министром образования и науки Самарской области, а с ноября 2012 г. до ноября 2017 г. занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации главы региона.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3