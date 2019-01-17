Дмитрий Овчинников ушел из Самарского университета в СамГТУ

Бывший вице-губернатор области Дмитрий Овчинников, с конца 2017 г. являвшийся первым проректором СНИУ им. Королева, переходит на аналогичную должность в Самарский государственный технический университет.

Как уточнили в пресс-службе СамГТУ, с 16 января Дмитрий Овчинников занимает в вузе должность первого проректора - проректора по развитию кадрового потенциала.

В Самарском университете, в свою очередь, сообщили, что трудовой договор с Дмитрием Овчинниковым завершился 15 января.

Напомним, в 2000-2002 гг. Дмитрий Овчинников возглавлял чапаевскую среднюю школу №4, откуда ушел на должность руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. Также он занимал должность заместителя главы администрации Новокуйбышевска по социальным вопросам.

С 2007 по 2012 г. Дмитрий Овчинников был министром образования и науки Самарской области, а с ноября 2012 г. до ноября 2017 г. занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации главы региона.