Мэр Жигулевска нашел себе заместителя в УФСИН

Заместитель начальника УФСИН РФ по Самарской области по воспитательной работе Артур Маливанчук покинул ведомство и перешел на работу в администрацию Жигулевска.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН, с середины декабря эту должность занимает Игорь Третьяков, ранее возглавлявший тольяттинское СИЗО №4.
В пресс-службе администрации Жигулевска тем временем сообщили, что с 16 января Артур Маливанчук занимает должность заместителя главы города — управляющего делами. В его ведении, пояснили в мэрии, находятся организационный, кадровый и программно-технологический отделы, а также пресс-служба.
Напомним, около месяца назад, в середине декабря, главой Жигулевска по итогам конкурса был избран Дмитрий Холин, прежде исполнявший обязанности руководителя администрации губернатора.
Место главы города стало вакантным в октябре прошлого года — после того, как его покинул Владимир Классен, руководивший городом с 2013 года.
Артур Маливанчук родился в 1967 г., окончил Львовское высшее военно-политическое училище. В 1989-2000 гг. он проходил службу в Приволжско-Уральском военном округе, после чего перешел в органы уголовно-исполнительной системы. В июне 2000 г. Артур Маливанчук был назначен начальником пресс-службы организационно-аналитического отдела ГУФСИН России по Самарской области, а в 2012 г. стал заместителем начальника ведомства по воспитательной работе.