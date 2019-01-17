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Мэр Жигулевска нашел себе заместителя в УФСИН

ЖИГУЛЕВСК. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель начальника УФСИН РФ по Самарской области по воспитательной работе Артур Маливанчук покинул ведомство и перешел на работу в администрацию Жигулевска.

Фото: администрация Жигулевска

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, с середины декабря эту должность занимает Игорь Третьяков, ранее возглавлявший тольяттинское СИЗО №4.

В пресс-службе администрации Жигулевска тем временем сообщили, что с 16 января Артур Маливанчук занимает должность заместителя главы города — управляющего делами. В его ведении, пояснили в мэрии, находятся организационный, кадровый и программно-технологический отделы, а также пресс-служба.

Напомним, около месяца назад, в середине декабря, главой Жигулевска по итогам конкурса был избран Дмитрий Холин, прежде исполнявший обязанности руководителя администрации губернатора.
Место главы города стало вакантным в октябре прошлого года — после того, как его покинул Владимир Классен, руководивший городом с 2013 года.

Артур Маливанчук родился в 1967 г., окончил Львовское высшее военно-политическое училище. В 1989-2000 гг. он проходил службу в Приволжско-Уральском военном округе, после чего перешел в органы уголовно-исполнительной системы. В июне 2000 г. Артур Маливанчук был назначен начальником пресс-службы организационно-аналитического отдела ГУФСИН России по Самарской области, а в 2012 г. стал заместителем начальника ведомства по воспитательной работе.

 

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