Мэр Жигулевска нашел себе заместителя в УФСИН

Заместитель начальника УФСИН РФ по Самарской области по воспитательной работе Артур Маливанчук покинул ведомство и перешел на работу в администрацию Жигулевска.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, с середины декабря эту должность занимает Игорь Третьяков, ранее возглавлявший тольяттинское СИЗО №4.

В пресс-службе администрации Жигулевска тем временем сообщили, что с 16 января Артур Маливанчук занимает должность заместителя главы города — управляющего делами. В его ведении, пояснили в мэрии, находятся организационный, кадровый и программно-технологический отделы, а также пресс-служба.

Напомним, около месяца назад, в середине декабря, главой Жигулевска по итогам конкурса был избран Дмитрий Холин, прежде исполнявший обязанности руководителя администрации губернатора.

Место главы города стало вакантным в октябре прошлого года — после того, как его покинул Владимир Классен, руководивший городом с 2013 года.