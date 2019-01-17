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Здравоохранение Общество

Долгожителей Самарской области стало на 1,5 тыс. больше

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год увечилось количество 100-летних жителей Самарской области - с 308 до 350 человек. Общее количество долгожителей (90 лет и старше) также выросло на 1,5 тысячи.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, гериатрическая помощь оказывается амбулаторно, в круглосуточных стационарах, а также в рамках выездных мероприятий гериатрических бригад.

В Самарской области количество сертифицированных врачей-гериатров составляет 59 специалистов, в медицинских учреждениях открыто 26 гериатрических кабинетов. Функционирует 155 гериатрических коек, среди которых 60 коек гериатрического профиля развернуто на базе Самарского областного клинического госпиталя  для ветеранов войн, остальные имеет в своем составе Самарская областная клиническая гериатрическая больница. Кроме того, на базе Самарской областной клинической гериатрической больницы осуществляет свою  работу Гериатрический центр.

В 2018 г. Самарская областная клиническая гериатрическая больница провела 125 мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия медорганизаций с комплексными центрами социального обслуживания Самары и области, гериатрическая бригада Областного клинического госпиталя для ветеранов войн осуществила 55 выездов. Всего на выездных мероприятиях осмотрено около 4,5 тысяч пожилых пациентов.

Кроме целевых гериатрических консультаций, проводятся Школы реабилитации и ухода по следующим тематикам: "Старческая астения", "Гериатрические аспекты профилактики когнитивных нарушений", "Социо-медицинские инновации профилактики болезни Альцгеймера" и прочее.

Одним из результатов этой работы можно считать увеличение количества долгожителей в Самарской области. Так, в 2017 г. долгожителей (90 лет и старше) было 12,1 тыс. человек, в 2018 г. - 13,6 тыс. человек. За год с 308 до 350 человек увеличилось и количество 100-летних жителей губернии.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых дней своей работы в качестве главы региона обозначил основной приоритет своей деятельности - сбережение народа.

"Нужно помнить о важной и современной тенденции - демографическое старение населения. Только за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 9,4% (74,0 тыс. человек). Поэтому не менее важным центром внимания должен стать пожилой человек с его здоровьем, проблемами и нуждами", - подчеркнул глава региона в послании депутатам Самарской губернской думы и всем жителям региона.

В рамках национального проекта "Демография" в регионе начинается реализация регионального проекта "Старшее поколение", который носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

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