Жигулевскую ЦГБ возглавил главврач тольяттинской клиники "Мать и дитя"

Коллективу ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" 17 января представили нового главврача. Им стал хирург Владимир Грунин, сообщает горадминистрация.

"Ему предстоит решать задачи по привлечению в больницу медицинских кадров и улучшению материально-технической оснащенности учреждения", - говорится в сообщении мэрии.

Владимир Грунин трудится в системе здравоохранения 24 года, из них 11 - на руководящих должностях. После окончания Куйбышевского медицинского института работал врачом-хирургом в Приволжском районе губернии, лечебных учреждениях Самары, в том числе заместителем главного врача по организационно-методической работе Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко, в последние три года был главным врачом - врачом-хирургом Медицинской компании ИДК "Мать и дитя" в Тольятти, главным врачом медицинского многопрофильного центра "Салюс клиник".

Прежний руководитель Жигулевской ЦГБ Михаил Русак оставил должность 15 января.