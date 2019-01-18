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Власть и политика

Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход из "Крыльев Советов"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход с поста председателя совета директоров ФК "Крылья Советов" и кандидатуру своего приемника.

По словам руководителя минспорта, вопрос о его уходе из клуба обсуждался с губернатором Дмитрием Азаровым еще в декабре 2018 г., но впереди была большая работа по комплектованию команды, требующая быстрой работы менеджмента.

"Сейчас зимняя селекция по большому счету завершена, команда способна решать турнирную задачу", — считает Дмитрий Шляхтин.

"Уверен, что Александр Фетисов — отличная кандидатура. Во-первых, он любит футбол, "Крылья", давний болельщик команды. Во-вторых, грамотный и опытный управленец, непосредственно курировал подготовку и проведение ЧМ-2018 в Самаре. Желаю успехов Александру Фетисову на этой должности и нашему клубу", — добавил глава ведомства на своей странице в соцсети.

Напомним, о кадровой ротации в совете директоров клуба в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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