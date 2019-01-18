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Футбол Спорт

Совет директоров "Крыльев Советов" возглавит Александр Фетисов

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем совета директоров ЗАО "ПФК "Крылья Советов" будет назначен зампред регионального правительства Александр Фетисов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров 18 января на пресс-конференции.

Напомним, что эту должность на протяжении нескольких лет занимает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Губернатором перед клубом была поставлена задача о привлечении внебюджетных доходов. С каждым годом доля бюджетного финансирования "Крыльев" должна снижаться за счет увеличения привлеченных средств. 

Как сообщил Дмитрий Азаров на пресс-конференции, в 2017 г. самарский футбольный клуб заработал 19,3 млн руб., в 2018 г. уже 109 млн. "Внебюджетные средства в прошлых годах 108 млн, в этом уже привлекли 312 млн", - отметил губернатор. 

 

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