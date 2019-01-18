Совет директоров "Крыльев Советов" возглавит Александр Фетисов

Председателем совета директоров ЗАО "ПФК "Крылья Советов" будет назначен зампред регионального правительства Александр Фетисов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров 18 января на пресс-конференции.

Напомним, что эту должность на протяжении нескольких лет занимает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Губернатором перед клубом была поставлена задача о привлечении внебюджетных доходов. С каждым годом доля бюджетного финансирования "Крыльев" должна снижаться за счет увеличения привлеченных средств.

Как сообщил Дмитрий Азаров на пресс-конференции, в 2017 г. самарский футбольный клуб заработал 19,3 млн руб., в 2018 г. уже 109 млн. "Внебюджетные средства в прошлых годах 108 млн, в этом уже привлекли 312 млн", - отметил губернатор.