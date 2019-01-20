Три человека погибли в пожаре на ул. Арцыбушевской

В субботу, 19 января, около 20:40, начался пожар на ул. Арцыбушевской в Ленинском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный деревянный дом на 100 кв. м.

На место происшествия выезжали подразделения 3 отряда ФПС по Самарской области по повышенному рангу сложности пожара "1 БИС". Позже ранг сложности пожара повысили до № 2, а площадь пожара увеличилась до 120 кв. м. Всего в борьбе с огнем участвовали 74 человека и 28 единиц техники.

В результате пострадал мужчина, его личность устанавливают. Пожарные эвакуировали его, но пострадавший скончался в машине "скорой помощи".

В 21:16 возгорание удалось локализовать. В 21:57 в доме нашли погибшего мужчину. Его личность тоже устанавливают. В 22:00 пожар ликвидировали. А в 22:10 на месте происшествия обнаружили мертвую женщину. Ее личность пока тоже не известна.

Обстоятельства гибели людей и причина возгорания устанавливаются.