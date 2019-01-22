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Общество

Мужчина из Самарской области выиграл в лотерею миллион

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самарской области Виктор Потапов выиграл в лотерею "Русского лото" миллион рублей.

Мужчина является давним поклонником лотерей. В марте 2019 г. ему исполнится 70 лет.

Виктор Потапов проверил результаты тиража только через две недели после розыгрыша. "Я был слегка взволнован, проверяя результат. Чувствовал, что там крупная сумма будет, пытался подготовить себя к этому", - говорит мужчина.

После выигрыша, он решил отблагодарить продавца. "Я всегда ей говорил: "Лида, если я выиграю шестизначную сумму, то подарю тебе 5000 рублей". Обещание свое сдержу", - поясняет мужчина.

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