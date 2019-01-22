16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В семи школах Самары ввели карантин по гриппу и ОРВИ Самарскую больницу №8 объединят с больницей им. Пирогова Жигулевскую ЦГБ возглавил главврач тольяттинской клиники "Мать и дитя" Долгожителей Самарской области стало на 1,5 тыс. больше За неделю гриппом заболели 3,5 тыс. самарцев

Здравоохранение Общество

В семи школах Самары ввели карантин по гриппу и ОРВИ

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 96
Версия для печати

В 10 классах семи школ Самары приостановили учебный процесс в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Глимова.

"По многолетним наблюдениям, эпидемический подъем происходит в конце января - начале февраля, - говорит Римма Галимова. - По состоянию на 21 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по Самарской области не превышает пороговых значений. Однако, если сравнивать с прошлой неделей, отмечается рост заболеваемости среди населения до 50%".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3