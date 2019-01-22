В семи школах Самары ввели карантин по гриппу и ОРВИ

В 10 классах семи школ Самары приостановили учебный процесс в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Глимова.

"По многолетним наблюдениям, эпидемический подъем происходит в конце января - начале февраля, - говорит Римма Галимова. - По состоянию на 21 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по Самарской области не превышает пороговых значений. Однако, если сравнивать с прошлой неделей, отмечается рост заболеваемости среди населения до 50%".