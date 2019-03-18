Молоко с самарских ферм пробьет дорогу к потребителю благодаря качеству

Считается, что производство молока в регионе отстает от потребности. На деле же переработка не спешит приобретать свежий продукт с ферм за адекватную цену. Но люди, отдавшие молочному животноводству годы труда, не сдаются, потому что знают цену своему продукту.

Руководитель сельхозкооператива "Красная Звезда" - одного из крупнейших предприятий Исаклинского района - производителей молока - Валерий Немов занимает эту выборную должность уже семь лет. Сегодня предприятие крепко стоит на ногах. Пережили и времена многомиллионных долгов, тормозивших развитие, и текучку кадров, и убытки. Опытный технолог сельхозпроизводства и ветеринар с большим стажем так поставил дело, что коллектив преодолел черную полосу: посевные площади выросли до 6 тысяч гектаров, стадо - до 850 голов, из которых 350 - дойные коровы.

В прошлом году надои перевалили за заветные шесть тысяч литров молока с коровы. Теперь господдержка возросла, значит, можно приступить к реализации давних планов - построить еще два коровника.

"В этом году хотим завершить строительство одной фермы. Там остались только отделочные работы, - говорит Валерий Геннадьевич. - Потом установим стойловое оборудование для беспривязного содержания коров. Эта технология позволяет животным более комфортно себя чувствовать, а значит, давать больше молока. Ближе к концу сезона заложим фундамент второго коровника. Их ввод даст возможность увеличить поголовье КРС до тысячи, из которых 400 дойных".

Кормами хозяйство обеспечивает себя полностью. На шести тысячах гектаров высеваются пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник, озимые и многолетние травы. С реализацией урожая в прошлом году проблем не было. Продали зерно, рассчитались с кредитами, так что к 2019 году подошли без долгов.

Проблем с кадрами в хозяйстве нет. В коллективе рука об руку трудятся и опытные работники и молодежь. Руководство такое сотрудничество поощряет. Пенсионерам за хорошую работу и преданность делу ежегодно выплачивается дополнительная премия. Молодые сотрудники работают и получают специальное сельхозобразование. Скоро здесь будут свой зоотехник и три дипломированных выпускника Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Будет с кем планы реализовывать.

Работать в "Красной Звезде" умеют. Им бы кредитов доступных - совсем хорошо бы было. Но ни в прошлом, ни в позапрошлом годах получить кредит под льготный процент Немову не удалось. В итоге вынужден был взять под высокий. А что было делать? В начале этого года снова подготовил документы для банка. Обещали решение в январе, но пока - тишина. А работать надо.

Казалось бы, производители молока, несмотря ни на что, со своей задачей справляются, поставляя переработчикам качественный исходный продукт. Отчего же тогда закупочная цена молока год от года падает, а себестоимость растет? В прошлом году приходилось отдавать его и по 16 рублей за литр, сетует Валерий Геннадьевич. И это при том, что хозяйства области не обеспечивают и половину от потребности региона в молоке! "Свежее "живое" молоко от фермеров остается невостребованным, - говорит Немов. - При этом цены в магазинах на молочку стабильно высоки. Переработчикам, видимо, выгоднее иметь дело с порошковым молоком".

По разным оценкам, на рынке молочки признаки фальсификата имеет около половины продуктов. Где-то идет замена цельного молока на сухое, где-то - на растительные и животные жиры. Контролировать ситуацию сложно, а переработчик порой просто теряет совесть.

Непростая ситуация сложилась и с ветеринарным обслуживанием поголовья. Без него, понятно, не обойтись, но ценник на услуги не может расти бесконечно, считает Немов. А здесь каждый шаг, как у золотой антилопы, высекает из кошельков животноводов рубли. И альтернативы тому нет. А для бюджета предприятия ноша непосильна.

Молочную отрасль надо развивать

Валерий Немов, руководитель СПК "Красная звезда":

- Государство поддерживает фермеров - грех жаловаться. Но экономика молочного животноводства такова, что оставаться рентабельным хозяйство может только в том случае, если будет выдерживаться необходимый баланс цен на производство и реализацию продукции. Те меры поддержки, которые предпринимаются сегодня, порой не в состоянии этот баланс поддерживать. Что уж тут говорить о внедрении новых технологий? Сработать бы без долгов! А на старых технологиях далеко не уедешь. Развивать нужно те хозяйства, которые стабильно работают. Вроде бы и нужный шаг - внедрение электронной сертификации ветеринарных грузов, а на деле же это увеличивает количество проблем и расходов. Но самая большая головная боль - молочный фальсификат. Пока не уберем его с рынка и не заставим честно указывать состав, проблем не решим. А люди за качественный продукт рублем проголосуют. В этом я уверен.